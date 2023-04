Ali Babacan: Madonna ve Rihanna’yı yine Türkiye’de dinleyeceğiz

İzmir mitinginde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan, "Madonna’yı, Metallica’yı, Rammstein’ı, Roger Waters’ı, Rihanna’yı, U2’yu ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Hepsi geldi Türkiye’ye. Türkiye düzgün yönetildiğinde bütün Avrupa ve dünyanın gözbebeği oluyor. Yine dinleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan, ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmir mitinginde gençlere seslendi. Babacan şunları söyledi:

‘SİZLERE BİR GENÇLİK BORCUMUZ VAR, FARKINDAYIZ'

* Bu iktidar ‘İş var ama gençler iş beğenmiyor” diyor. Beğenmediğiniz ne varsa haklısınız. Bugünkü hayatınız, çocukken hayal ettiğiniz hayata benzemiyorsa, bu ülkede yarınlarınızı göremiyorsanız elbette beğenmeyeceksiniz. Biz de beğenmiyoruz. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum: Bu ülkenin sizlere bir ‘gençlik' borcu var! Sizlere bir ‘gençlik' borcumuz var, farkındayız.

‘TÜRKİYE EN YÜKSEK STANDARTLARI HAK EDİYOR'

* Bizim hedefimiz, her alanda Türkiye'yi Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye. Çünkü Türkiye, her alanda en iyisini hak ediyor. Demokraside, temel hak ve özgürlüklerde, hukukun üstünlüğünde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, sanatta, hayatın her alanında, ülkemiz en yüksek standartları hak ediyor.

EUROVİSİON MESAJI VERDİ, TÜRKİYE'YE GELEN EFSANE MÜZİSYENLERİ HATIRLATTI

* Türkiye dünyadan koptu, içine kapandı. 13 Mayıs'ta Avrupalı gençler Eurovision şarkı yarışmasını konuşacak. Türkiye katılmıyor bile. 2003 yılında Sertab Erener ‘Everyway that I can' diyerek bize büyük bir gurur yaşatmıştı. Birinci olmuştu. Yine aynı gururu yaşayacağız. Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, Roger Waters'ı, Rihanna'yı, U2'yu ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Hepsi geldi Türkiye'ye. Türkiye düzgün yönetildiğinde bütün Avrupa ve dünyanın gözbebeği oluyor. Yine dinleyeceğiz.

“GENÇLER ALIP BİNSİN DİYE İMKÂN YARATACAĞIZ”

* TOGG hayali olan gençler, hayalinizdekilerin en iyisine layıksınız. İktidar ‘İşte ürettik' diyor ama vatandaşlarımız uzaktan seyrediyor. Biz gençler alıp binsin diye imkân yaratacağız. Telefon almak, bilgisayar almak, araba almak, ev almak hayal olmaktan çıkacak. İnanın, bütün bunlar çok çabuk gerçekleşecek.

‘İKİ TERCİH VAR: KARA KIŞ MI, BAHAR MI? BİZ BAHAR DİYORUZ'

* 14 Mayıstaki seçim, aslında bir referandum. İki tercih var önümüzde. Otoriterlik mi; demokrasi mi? Keyfilik mi; hukuk mu? Baskı mı; özgürlük mü? Tek akıl mı; ortak akıl mı? Korku mu; umut mu? Öfke mi; sevgi mi? Kriz mi; hukuk mu? Yoksulluk mu; zenginlik mi? Kara kış mı; bahar mı? Biz bahar diyoruz, bahar!

İlginizi Çekebilir İzmir mitingine liseli gençler damga vurdu

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın İzmir mitinginden ilginç görüntü

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş’tan iktidara: Bir bakan içip içip sızmış…