Ali Yerlikaya ve Zafer Aktaş’ın imzasını taklit eden polis tutuklandı

İstanbul’da bir polis memurunun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın imzalarını taklit ederek, şube müdürünün şifresini de çalarak, usulsüz silah ruhsatı verdiği belirlendi. Polis memuru, Diyarbakır’daki bir av bayisi ve usulsüz ruhsat alan 12 şüpheli yakalandı. Polis ve av bayisi tutuklandı...

Sözcü İstanbul

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirildi. ”Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarına yönelik yapılan çalışmanın usulsüz silah ruhsatıyla ilgili olduğu öğrenildi.

AKTAŞ'IN İMZASI TAKLİT ÇIKTI

İddiaya göre, polisi harekete geçiren olay, emniyette yapılan evraklarla ilgili düzenlemede fark edildi. Memurlarca hazırlanan bir dosyada Zafer Aktaş'a ait imzanın taklit olabileceği anlaşıldı. Bunun üzerine araştırma başlatıldı.

Çalışmada, hazırlanan evrakla ilgili bazı eksikler de fark edildi. Durum Zafer Aktaş'a bildirildi. Aktaş, “İmza benim değil” deyince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Çalışmada o dönem İstanbul Valisi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasının da taklit edildiği anlaşıldı. Bunun üzerine emniyetteki silah ruhsat evrakları incelemeye alındı. Araştırmada silah ruhsatı verilmiş 10 evrak bulundu.

DİYARBAKIR'DA AV BAYİSİ

Elde edilen veriler üzerine Mali Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mali polis araştırmalarda, evraklardaki amir ve müdür paraflarının da sahte olduğu anlaşıldı. Dijital imzaların ise şube müdürü bilgisayarından farklı bir bilgisayarla atıldığı anlaşıldı.

O POLİS BELİRLENDİ

Çalışmada evrakları H.Ç. isimli polisin düzenlediği anlaşıldı. H.Ç. ve ilişkileri incelenince, Diyarbakır'da bir av bayisiyle iletişimi ve para alış verişi tespit edildi. H.Ç.'nin bu işlemler için şube müdürünün dijital evrak imza yetkisinin olduğu şifreyi gizlice ele geçirdiği de anlaşıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Polis H.Ç., Diyarbakır'daki av bayisi Ş.P. ve usülsüz silah ruhsatı alan 10 şüpheli operasyonla yakalandı. Aramalarda 10 tabanca, 12 şarjör, 8 bin 285 mermi ele geçirildi.

“BAL PARASI”

Şüphelilerin sorgusunda Ş.P.'nin her ruhsat için kendisine 1500 dolar gönderildiğini bu paraları H.Ç.'ye aktardığını söylediği öğrenildi. H.Ç.'nin ise bu paraları bal sattığı için aldığını belirttiği öne sürüldü.

POLİS VE AV BAYİSİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Adına sahte silah taşıma ruhsatı çıkarılan 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.H.Ç. ile av bayisi ise tutuklandı.