Alkollü kaza yapan sürücünün başına gelmeyen kalmadı

Kaza sonrası alkolmetreye üflemeyen vatandaşın başına gelmeyen kalmadı. Üzerinde 1 dolar çıktığı iddia edildi. Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. 87 gün hapis yattı. Polise direnmekten 6 ay hapis cezası verildi. Trafiği tehlikeye atmaktan ayrıca cezalandırıldı. Ancak son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi.

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Fikret Ataç, Antalya’da 27 Mart 2018 günü sürdüğü araç ile park halindeki bir araca çarptı. Polis olay yerinde alkol muayenesi yapmak istedi ancak Fikret Ataç buna karşı çıktı. Polisle arasında çıkan tartışma sonucunda Ataç elleri arkasından kelepçelenerek ekip aracının arka koltuğuna oturtuldu.

Yaşananlar polis tarafından hazırlanan tutanakta şöyle anlatıldı:

02.15 sıralarında kaza ihbar geldi. Aracın yanında kaldırım üzerinde oturmuş , elinde kutu bira bulunan ve alkol almaya devam eden şahıs görüldü. Şahsın küfürler ettiği, bağırdığı görüldü. Kimlik ibrazı istendiğinde memurun yakasından tutarak itti. “Siz kimsiniz lan o.ç. sizin maaşınızı ben veriyorum. Adam mı öldürdük lan diye bağırdı. Zor kullanarak, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Aracın nezarethane kısmına konuldu.

POLİS: “CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİ”

Bu sırada yine polis memurlarına hakaret ve tehditler ile Cumhurbaşkanına hakaret içeren sözler, gibi kelimeler ve küfürler etti.

Gelen yardımcı ekibe de küfretti. Aracın içinde kapıları, camları tekmelemeye başladı. Bahse konu küfürler ve hakaretler trafik ekibinin yaka kamerası tarafından da ayrıntılı şekilde kayıt altına alındı.

“ÜZERİNDEN 1 ABD DOLARI ÇIKTI”

Şahsın üst aramasında 1 ABD doları çıktı. Olay yerinde alkol cihazına üflemedi. Polikliniğe intikal ettirildi. Burada da alkol ölçümü, kan alımı ve muayeneye müsade etmedi. Sanayi Polis Merkezi’ne götürüldü. Savcının talimatı ile Eğitim Araştırma Hastanesi’ne intikal ettirildi. Araç içinde tekmelemeye devam etti. Hastanede de kan alınmasına müsade etmedi. Tekrar karakola götürüldü.

İKİ RAPOR ARASINDAKİ FARK

Hatanede 03.22’de düzenlenen adli olay bildirim formunda, “sağ kaş kenarında, her iki bilekte ve boyun bölgesinde yüzeysel sıyrıklar mevcut. Alkolmetre ölçümü ve detaylı muayene yapılamadı. Tetkik için sevkedildi. Geçiçi hekim raporudur” ifadeleri yer aldı.

Hastanenin ertesi gün 16.00’da hazırlanan adli olay bildirim formunda ise ilk rapora ek olarak sırtta yaygın, sağ kolda, sol bacakta ekimoz tespit edildi.

“TUVALET İZNİ VERMEDİLER, ÜZERİME YAPTIM”

Fikret Ataç ertesi gün avukatı eşliğinde verdiği ifadede olayı şöyle özetledi:

“Gece 11 sıralarında… 4 tane kutu bira içtim… gece saatlerinde… aracım ile seyir halinde… çarptım… Araba sahibinin komşusu olan bir adam geldi. Polisi arayacaklarını söyleyip beni iteklediler. Polis memurlarına tutanak tutmalarını istedim, beni ekip arabasına bindirdiler. Ekip aracının arka kısmında kafesli alanda, beni kolumun arkasından kelepçeli olarak uzun süre beklettiler. Tuvalete gitmeme müsade etmediler. Bu nedenle altıma yaptım.

Sabah üzeri üzerimi değiştirdim. Hastaneden darp cebir raporumu alarak merkezinize geldim. Olay ile ilgili bileklerimde kelepçe izi vardır… Adını bilmediğim beni merkezinize getiren polisin tespit edilmesi durumunda beni sabaha kadar beklettiğinden ihtiyaçlarımı gidermediğmden davacı ve şikayetçiyim.”

Fikret Ataç 27 Mart 2018 günü görevi yaptırmamak için direnme suçundan hakkında adli kontrol uygulaması talebi ile sevk edildiği Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda iddiaları ile ilgili herhangi bir ek beyanda bulunmadı. İfadesini tekrar etti.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN TUTUKLANDI

Fikret Ataç, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandığından görevi yaptırmamak için direnme suçundan hakkında adli kontrol uygulaması talebinin reddine karar verildi.

Başsavcılık 18 Nisan 2018’de görevi yaptırmamak için direne ve hakaret uçlarından Fikret Ataç hakkında iddianame düzenledi.

Mahkemede, “Ben sadece alkolmetreyi üflemek istemedim. Ters kelepçe takmak istediler. Ben katil olmadığımı neden ters kelepçe yapıyorsunuz, dedim. Küfür etmedim. Ben memurlara hiç bir şekilde zor kullanmadım.

“6 AY 7 GÜN HAPİS”

Ancak yargılama sonunda Ataç’a kamu görevlisine direnme suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Öte yandan Başsavcılık, Fikret Ataç’ın şikayeti üzerine başlattığı soruşturma sonunda polisler hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

Bu aşamada Ataç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

İKİ SAĞLIK RAPORU ARASINDAKİ FARK DEĞERLENDİRİLMEDİ

Anayasa Mahkemesi şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Soruşturma sonucu verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararda da tek bir sağlık raporuna dayanılarak değerlendirme yapıldığı, gözaltından çıkış raporunda yer verilen yeni yaralanma tespitine yönelik herhangi bir açıklama ve değerlendirme yapılmadığı görülmüştür. Bu veriler ışığında soruşturma makamınca soruşturma sonucunda verilen kararda başvurucunun iddialarının aksine yaralanma biçimine ve nedenine yönelik makul ve nesnel bir açıklama getirilmediği değerlendirilmiştir.

Başvurucunun gözaltında güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı iddiası bakımından yukarıda yapılan tüm tespitler doğrultusunda gözaltında yaralanmasına ilişkin olarak kamu makamlarınca makul bir açıklama yapılmadığı dikkate alınarak kötü muamele yasağının ihlal edildiği değerlendirilmiştir.

Bu aşamadan sonra kötü muamelenin nitelendirilmesi bakımından yapılan değerlendirme sonucunda olayın şartları ve sağlık raporundaki tespit edilen yaralanmanın niteliği de dikkate alınarak şikâyet konusu olayın insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele olarak nitelendirilmesi uygun görülmüştür.

HÜKÜM: İNSAN HAYSİYETİYLE BAĞDAŞMAYAN MUAMELE

Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu:

Kolluk görevlilerinin fiziksel şiddetine maruz kalınması nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucuya net 60 bin TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 22/9/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 87 GÜN YATTIM”

Şu an 56 yaşında olan Fikret Ataç 5 yıldır mahkemelerle uğraşıyor. SÖZCÜ’ye konuşan Ataç özetle şunları söyledi: “O gece alkollüydüm. İş yerime Maliye cezalar kesmişti. Bunalımdaydım. Bu halde araç kullanmamam gerekirdi. Maddi hasarlı basit bir kaza yaptım. Aracın sahibi 5 bin lira istedi. Bana göre çoktu. Polis çağıracağım dedi. Kaldırıma oturdum bekledim. Kaçmadım. Polisler geldi ters kelepçe yapmak istediler. Bir yere kaçmıyorum, ben terörist değilim dedim. Bir ekip daha, geldi sonra bir ekip daha geldi. Beni ekip aracının arka tarafındaki kafese koydular. Sabaha kadar karakolun önünde bu şekilde tuttular. Tuvalete izin vermediler. Altıma yaptım. Daha sonra cezaevine attılar. Dava üstüne dava açıldı. Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası verdiler 87 gün hapis yattım. Memura mukavemet ve trafiği tehlikeye düşürmekten iki ayrı davada daha ceza verdiler. Hepsi istinafta. Bu süreçte işyerim vardı. Kapatmak zorunda kaldım. Şimdi hiçbir iş yapmıyorum. Cumhurbaşkanımızın bir lafı var. Taraf olmayan bertaraf olur diye. Ben şimdi bertaraf oldum.”

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