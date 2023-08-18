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Almanya’da corona virüsten ölen Türk, Türkiye’de toprağa verildi

Almanya'da corona virüsten hayatını kaybeden 66 yaşındaki İrfan Dinç, memleketi İzmit'te toprağa verildi.

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Almanya’da corona virüsten ölen Türk, Türkiye’de toprağa verildi

Almanya’da yaşayan İrfan Dinç, yaklaşık 10 gün önce fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tahlillerde Dinç’in (66) Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisi sırasında durumu kötüye giden Dinç, iki gün önce hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan İrfan Dinç’in cenazesi, işlemlerinin ardından dün sabah memleketi Kocaeli’nin İzmit ilçesine getirildi. Dinç’in cenazesi, dün ikindi namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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