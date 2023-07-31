Alpu Ovası’nı yok olmaktan kurtaran karar

Yaklaşık 10 yıldır, Türkiye’nin en verimli arazilerinden Alpu Ovası'na yapılmak istenen URAYSİM için alınan kamulaştırma kararının iptali için açılan dava sonuçlandı. Mahkeme 6 Temmuz 2023 tarihinde, kamu yararı bulunmadığın belirterek 16 Eylül 2022 tarihinde verdiği, kamulaştırmaların iptali kararını onadı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Eskişehir’in en verimli topraklarının bulunduğu Alpu Ovası’na yapılmak istenen URAYSİM projesine karşı verdiği hukuk mücadelesinde mahkemeden sevindirici bir haber geldi. Daha önce Alpu Ovası'na termik santral yapımı, kömür ocaklarının açılması girişimlerinde de hukuk mücadelesini kazanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en verimli arazilerinden olan bölgeye yapılmak istenen URAYSİM Projesi'nde kamulaştırmanın iptali istemiyle açtığı davayı kazandı.

6 MİLYON METREKARE TARIM TOPRAĞI KAMULAŞTIRILACAKTI

Alpu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan URAYSİM test alanı için Bozan, Çardakbaşı ve Yeşildon köylerini kapsayacak alana yaklaşık 100 kilometrelik ray döşenerek verimli tarım arazilerinin kamulaştırılmasına bölgedeki çiftçiler tepki gösterirken, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu Belediyesi ve bölge sakinleri Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi işbirliğinde ve 504 milyon lira tahmini bütçe ile yapımına başlanan URAYSİM projesinin test yollarının inşası için Alpu-Bozan, Odunpazarı-Karahüyük, Tepebaşı-Gündüzler, Tepebaşı-Margı, Tepebaşı-Sepetçi ve Tepebaşı-Yakakayı arasında bulunan 6 milyon metrekare alana yönelik kamulaştırma alanı belirlenmişti. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Alpu Belediyesi ile bölge sakinleri ve çiftçiler, bu kamulaştırmanın ‘kamu yararına aykırı' olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşımış ve Eskişehir İdare Mahkemesi'nde açılan davada, mahkeme tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti hazırladığı 77 sayfalık raporda URAYSİM projesinin mevcut haliyle ‘kamu yararına uygun olmadığı' sonucuna varmıştı.

URAYSİM ile ilgili daha önce ‘projenin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı veren İdare Mahkemesi, ardından kamulaştırma kararlarının iptali için Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu davada Belediyeyi haklı bularak, yapılan tüm işlemleri iptal etmiş ve tarımsal sit alanı olan Alpu Büyük Ovası bu kararla tarım dışı amaçlarla kullanılmaktan kurtulmuştu.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SON NOKTAYI KOYDU

Eskişehir İdare Mahkemesi, geçtiğimiz yıl dava konusu kamulaştırma işlemi ile bu işleme dayanılarak tesis edilen tapuya şerh koyulmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk görmemiş, işlemlerin iptali yönünde karar vermemişti. Bu karara Anadolu Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı itirazda bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne karşı Anadolu Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın taraf olduğu dava, Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nde görüldü. Bursa Bölge İdare Mahkemesi de dava ile ilgili son kararını açıkladı. Mahkeme, temyizi olmamak üzere istinaf başvurularının reddi yönünde karar verdi.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN ELİNDEN TARIM ALANLARININ ALINMASINA İZİN VEREMEZDİK”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, verilen kararın zor günler geçiren çiftçiler için sevindirici olduğunu belirterek sosyal medya hesabından duygularını şöyle dile getirdi:

“Sevgili Eskişehirliler, Anadolu Üniversitemiz tarafından çalışmaları yürütülen Ulusal Raylı Sistemler Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi kapsamında gözbebeğimiz Alpu Ovası’nda 1. sınıf tarım arazilerinin kamulaştırma çalışmalarına yönelik açtığımız davayı da kazandık. Ekonomik olarak zaten zor günler geçiren çiftçimizin elinden 1. derece tarım arazilerinin alınmasına sessiz kalamazdık.

Bu çerçevede Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin 16 Eylül 2022 tarihinde istinaf yolu açık olmak üzere iptal kararı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nde 6 Temmuz 2023 tarihinde sonuçlanmış ve temyizi olmamak üzere istinaf başvurularının reddi yönünde karara bağlandı. Alpulu çiftçimiz başta olmak üzere bu bereketli topraklardan geçimini sağlayan ve sofrasına ürün gelen tüm yurttaşlarımızın gözü aydın. Aklın, bilimin, sanayinin ve gelişimin yanında olduğumuz kadar toprağın, üretimin ve üreticinin de yanında olmaya devam edeceğiz.”

İlginizi Çekebilir Arazilerine iş makinalarıyla girildi: Köylülerden protesto

İlginizi Çekebilir Mahkemeden Eski Buca Cezaevi arazisi için karar