Anadolu Otoyolu’nda bir kaza daha: Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'ndaki kazalara bir yenisi daha eklendi. Otoyolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametine seyreden H.E. idaresindeki 34 CZR 315 plakalı hafif ticari araç, Kaynaşlı mevkiinde M.C. yönetimindeki 41 TS 440 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki H.C, H.E. ve M.E. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. (AA)