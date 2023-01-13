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Ankara Büyükşehir açıkladı! Kentten bu araçların geçişi yasaklandı

Ankara'da yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla yasaklandı.

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Ankara Büyükşehir açıkladı! Kentten bu araçların geçişi yasaklandı

Ankara'da “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması” doğrultusunda; yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla yasaklandı.

BELGE ŞARTI ARANACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, şehir merkezine girme mecburiyeti bulunan TIR sürücüleri için “güzergah izin belgesi” almaları şartı aranacağı belirtildi.

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