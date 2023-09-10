Ankara’da eşi ve baldızını öldüren kişi hayatına son verdi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir adam, eşi ve baldızını sokak ortasında tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

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Kadına yönelik vahşet devam ediyor. Ankara’da tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir ile bulvar üzerinde karşılaştı.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Yüksel çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Yüksel, eşi Emine ve baldızı Çiğdem Demir’i tabancayla başından vurarak öldürdü.

EMİNE’NİN 3 ÇİĞDEM’İN 2 ÇOCUĞU VARDI

Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Emine Yüksel’in 3, Çiğdem Demir’in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Olayda ölenlerin cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Emine Yüksel’in boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı ancak bu sürenin sona erdiği belirtildi. (DHA)

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