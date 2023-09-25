Anne ile oğulun ‘torun’ kavgası

İstanbul'da torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darp edildi.

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Olay, önceki gün Ataşehir’de bir marketin girişinde meydana geldi. İddiaya göre torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi. Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Babanın, annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darp etti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)