Antalya’da karda mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

Antalya Kemer ilçe Feslikan Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle ailesi ve 300 küçükbaş hayvanıyla birlikte 3 gün mahsur kalan Fikri Bayık, Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da, geçtiğimiz günlerde başlayan sağanak yağmur ve kırsal bölgelerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin fırtına uyarısı vermesi üzerine önlemleri artırıp bekleyişe geçen Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yaylalardaki kar yağışı ile birlikte harekete geçti.

Ekipler, kırsal bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıp tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da merkezde yaşanan sağanak yağışın olumsuz etkilerine müdahale etti. Yayla yollarında mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ve kara saplanan araçları kurtaran Konyaaltı Belediyesi ekipleri, 3 gündür Feslikan Yaylası'nda mahsur kalan Fikri Bayık'ın imdadına da koştu.

“2 METREYİ GEÇEN BİR KAR VARDI”

Ani kar yağışı nedeniyle ailesi ve 300'e yakın hayvanıyla Feslikan Yaylası'na yakın bir mevkide mahsur kaldığını belirten hayvan üreticisi Fikri Bayık, “Feslikan yaylasında kışların biraz kurak geçmesiyle aşağıya inmek için geç kaldık. Ani kar yağışı nedeniyle de üç gün mahsur kaldık. Konyaaltı Belediyesine ve diğer kurumlara haber verdim.

Belediye ekipleri, aynı zamanda dağda 15 kişilik off-road grubu dağda kalmış, onları kurtardı. Kar çok yüksekti. 2 metreyi geçen bir kar vardı. Sonra dozer yolu açıp ağıla kadar geldi. Bunda bizzat belediye başkanımızın emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Konyaaltı Belediyesinin ekipleri zaten daima buralarda. Haber edilince direkt makine gönderdiler. Greyder olsun kepçe olsun, gelip yardımcı oldular” diye konuştu.

“BİZE BİR TELEFON KADAR YAKINLAR”

Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Semih Esen ve belediye ekiplerine her daim ulaştığını ifade eden Bayık, şöyle konuştu; “Geyikbayırı'nda ikamet ediyorum. Orada 1-2 ay hayvanlara kapalı alanda bakıp tekrar yukarıya çıkacağım. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sağ olsunlar bir telefon kadar yakınlar. Her zaman yanımızdalar. Bunu her zaman biliyoruz. İlla ki böyle afet durumunda değil normal zamanlarda da direkt irtibat kurabiliyoruz. Örneğin daha önceden Semih Başkan'ımızın hayvanların ücretsiz aşılama desteği ile ilgili Türkiye'ye örnek oldu. Koyun Keçi Birliği'ndeyken bile Sayın Muammer Saygılı Bey veterinerken, küçükbaşa kadar ellerinden geldiği kadar destek oluyorlardı. Şimdi de her yönden yardımcı oluyorlar.”