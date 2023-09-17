Antalya’da orman yangını çıktı: Tahliyeler var
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Dim Barajı mevkisinde çıkan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Yangına yakın yerleşim yerlerinde tahliyeler olduğu öğrenildi.
Yangın, Alanya’nın Üzümlü Mahallesi Dim Barajı yakınlarındaki Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın, yakındaki yerleşim bölgelerine hızla yayıldı.
Yangının bildirilmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, çevre illerden de takviye alarak bölgeye yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle alevler, Gümüşkavak Mahallesi’ne doğru ilerledi.
TAHLİYELER VAR
Yangına 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, yangının birkaç noktada etkili olduğunu belirtti. Evlerin bulunduğu bölgede tedbir amaçlı tahliyeler yapıldığını ve can kaybı olmadığını belirtti. Yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. (AA)