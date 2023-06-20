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Antalya’da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yayınlanma: 15:49 - 20 Haziran 2023 Güncellenme:
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Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Çalkaya Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. (AA)

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