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Apartman toplantısında silahlar konuştu: Yaralılar var

Kastamonu'da bir apartman yönetim toplantısında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

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Apartman toplantısında silahlar konuştu: Yaralılar var

Olay, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’ndeki bir apartmanın altındaki kafede meydana geldi. Apartman yönetimi toplantısında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada S.K. ve oğlu S.K. bıçakla, N.K. ve A.K ise tabancayla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan N.K’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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