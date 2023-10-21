Apartman toplantısında silahlar konuştu: Yaralılar var
Kastamonu'da bir apartman yönetim toplantısında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’ndeki bir apartmanın altındaki kafede meydana geldi. Apartman yönetimi toplantısında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada S.K. ve oğlu S.K. bıçakla, N.K. ve A.K ise tabancayla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan N.K’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)