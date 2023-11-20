Aracında 52 kilo patlayıcı bulunmuştu: O polis hakkında karar verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K.'ye, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 21 yıl hapis cezası verildi.

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Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütüne silah sağlama” ve “tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması” suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, atılı suçu işledikleri sabit olan sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

“TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTIM YOK”

Duruşmada savunma yapan sanık polis memuru A.K., önceki beyanlarını tekrar ederek, “Uzun süre polislik mesleğini yerine getirdim. Bu sürede bir suça karışmadım. Terörle mücadele operasyonlarına katıldım. Benim terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. İlk yakalandığım anda bildiklerimi anlattım. Benim suç işleme kastım bulunmamaktadır. Tek bir hata yaptım, kaçakçılık işine bulaştım ancak bu suçu bilerek ve isteyerek yapmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.” dedi.

Diğer sanıklar da atılı suçları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, “terör örgütüne silah sağlamak” suçundan polis memuru A.K.’ye 21 yıl, diğer 4 sanığa 17 yıl 6’şar ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Karara, sanık avukatları tarafından itiraz edildi. (AA)