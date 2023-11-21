Ardahan ve Erzurum’da okullar tatil edildi

Ardahan ve Erzurum'un bazı ilçelerinde hava şartlarından dolayı eğitime ara verildi.

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Ardahan’da kar ve soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu. Ardahan merkez ile Göle ve Hanak ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Çıldır ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

Kentte dün sabah başlayan kar ve fırtına etkisini sürdürüyor. Dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kentin yüksek rakımlı geçitlerinde ise kar ve fırtına sebebiyle çok sayıda TIR, kamyon ve otomobil mahsur kaldı. Araç sürücülerinin yardımına AFAD ve Özel İdare ekipleri yetişti. Kara saplanan araçlar, iş makineleriyle çekildi.

Öte yandan kar ve buzlanma nedeniyle Ardahan merkez, Göle ve Hanak ilçesinde taşımalı eğitim yapılan tüm köy okulları ile Çıldır ilçesindeki tüm okulların, bugün (21 Kasım Salı) tatil edildiği bildirildi.

PASİNLER’DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Öte yandan Erzurum’un Pasinler ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Pasinler ilçesinde şiddetli rüzgar ve düşük sıcaklığın oluşturduğu buzlanma nedeniyle kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi. (DHA-AA)