Atatürk’e hakaret etti: Tutuklandı
Bursa'da Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk tutuklandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen 40 yaşındaki Kemal Cıbuk tutuklandı.
Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi
Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk’e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)