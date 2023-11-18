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Atatürk’e hakaret etti: Tutuklandı

Bursa'da Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk tutuklandı.

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Atatürk’e hakaret etti: Tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen 40 yaşındaki Kemal Cıbuk tutuklandı.

Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi

Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk’e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kemal Cıbuk

Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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