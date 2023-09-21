Atina’daki infazın intikamı için hazırlanan çeteye operasyon

Yunanistan’da Barış Boyun suç örgütüne yakın 6 kişinin infaz edilmesinin ardından, İstanbul’da önemli bir operasyona imza atıldı. Atina’daki saldırının intikamını almak için hazırlık yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespit edilmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, Yunanistan’da 11 Eylül’de Atina’nın Artemida banliyösündeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 Türk vatandaşının, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun’un suç örgütüne üye olduğu anlaşıldı.

Yunanistan’daki bu saldırının ardından Barış Boyun’un suç örgütüne bağlı şüphelilerce, İstanbul’da misilleme olarak eylem hazırlığı yapıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.

Ekiplerce, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Yunanistan’daki saldırıda ölen iki kişinin kardeşlerinin de bulunduğu 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 65 mermi, uyuşturucu madde ile 430 bin lira ele geçirildi.