AVM’de yangın! Vatandaşlar tahliye edildi
Bursa'da bir alışveriş merkezinin yemek katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında alışveriş merkezi içerisindeki çok sayıda vatandaş tahliye edildi.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yemek katında yangın çıktı. AVM içerisinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TAHLİYE EDİLDİLER
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. AVM’de bulunan çok sayıda vatandaş tahliye edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)