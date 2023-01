Ayakkabısını yalamak isteyen vekil gündem oldu! En fantastik Erdoğan övgüleri…

Seçime sayılı günler kala 70 yaşındaki AKP milletvekili canlı yayında Erdoğan için "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" dedi. Geçmişte de pek çok makam sahibi ikballeri uğruna 'pes dedirten' nitelendirmelerde bulunmuşlardı.

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı “Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” ifadesinin yankıları sürüyor. Geçmiş yıllarda seçim öncesi ya da seçim çalışmaları sırasında AKP’li bakanlar, milletvekilleri, teşkilat yöneticilerinin övgüyü aşan açıklamaları ülkenin siyasi hafızasında yer edindi.

“BİZİM İÇİN İKİNCİ PEYGAMBER GİBİDİR”

AKP Aydın İl Genel Meclis Üyesi İsmail Hakkı Eser’in, 2010 yılında, o dönem başbakanlık koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan için “Bizim için adeta ikinci peygamberdir gibidir” ifadelerini kullandığı ses kaydı ortaya çıktı. Söylediklerini yalanlamayan Eser, Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sert açıklamaları sonrası partisinden istifa etti.

“İKİ REKAT ŞÜKÜR NAMAZI KILMAMIZ GEREKİR”

Trabzon'un Of ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Oktay Saral, Erdoğan için her gün iki rekat şükür namazı kılınması çağrısında bulundu. Saral, “Allah, Başbakanımızı bizim başımıza nasip ettiği için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir” dedi.

“BAŞBAKANIMIZA DOKUNMAK BİLE İBADETTİR”

2011 yılında AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, seçim bölgesinde partililere teşekkür yemeği verdi. Burada bir konuşma yapan Şahin, Ankara’ya kendisini ziyarete gelen AKP’lilerle birlikte Erdoğan’ın yanına gittiklerini belirterek, “Başbakanımızla 5 dakikalığına bile olsa sohbet etmek imkanı bulduk. Arkadaşlarım sayın Başbakanımıza yakınen sorular sordular, elini sıktılar. Sayın Başbakanımıza dokunmak bile inanın bence ibadettir” dedi. Üç dönem milletvekilliği yapan Şahin, bir daha aday olmadı.

“BAŞBAKANI YERE KOYMAYIN, KALDIRIN YUKARIYA”

2012 yılında AKP Kadın Kolları, Türkiye genelinde fidan dikme etkinliği düzenledi. Ankara’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 81 kente canlı yayınla bağlanması için hazırlıklar sürerken, ilginç olay Rize’de meydana geldi. Erdoğan’ın seyredileceği TV’nin konulacağı yeri beğenmeyen Çayeli Belediye Başkanı Rıza Çakır, “Başbakan'ı yere koymayın, kaldırın yukarıya! Rize’de Başbakan yerde, olmaz böyle şey” diye itiraz ederek cihazın daha yükseğe koyulmasını istedi.

Yaşanan kriz, TV’nin yerden 20 santim yükseğe konulmasıyla sona erdi. Çakır, bir daha belediye başkanlığına aday gösterilmedi, yeni adayların açıklandığı toplantıda “Müsaade ederseniz bundan sonra belediye başkanı olarak değil de bürokrat olarak hizmet etmek istiyorum” demesi de unutulmadı.

Aynı yıl AKP Kırk­la­re­li İl Baş­ka­nı Hüs­men Ağa Ter­ki­n, Hz. Mu­ham­me­d’ için AKP amb­lem­li nü­fus cüz­da­nı­nı çı­kart­tı. “Tayyip” ismini ço­cuk­la­rı­nın ara­sı­na koydu.

“RABBİMİZİN İNSANLIĞA GÖNDERDİĞİ MÜJDE”

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası büyükelçi yapılan, 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanı olan Egemen Bağış, Gezi Parkı eylemleri ile ilgili olarak “Tayyip Erdoğan, Rabbimizin bu ülkeye, insanlığa gönderdiği bir müjdedir. Erdoğan'ın daha fazla güçlendiğini gördükçe kuduruyorlar. Kudurdukça da sağa sola saldırıyorlar” dedi.

“ALLAH’IN BÜTÜN VASIFLARINI TOPLAMIŞ BİR LİDER”

2014 yılında seçim çalışmaları için esnaf ziyaretinde bulunan AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Erdoğan için “Allah’ın bütün vasıflarını toplamış bir lider” dedi. Bu açıklamasının ardından bir dönem daha milletvekili yapan Arslan, 2018 yılından sonra TBMM’ye giremedi.

“BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN UMUDU”

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak için gittiği lisenin önünde konuşan AKP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, “Recep Tayyip Erdoğan bütün İslam aleminin umududur. Bütün İslam âlemi bu seçimlerin sonuçlarını bekliyor. Bu seçimin sonuçları bütün İslam ümmetini etkileyecektir” dedi. 2019 yılında partisinden ihraç edilen Bakır, Twitter hesabından gelen bir eleştiriye “Ben AKP’li değilim, hiç olmadım” şeklinde yanıt verdi.

“HOŞGELDİN ALLAH’IN ELÇİSİ”

Erdoğan, 2015 yılında bir dönem futbol oynadığı Tophane Tayfun Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Karşılama sırasında bir kişi Erdoğan’a “Hoşgeldin Allah’ın elçisi” diye seslendi.

“SALLİ ALA MUHAMMED”

2016 yılında AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Siirt'te kadınlara yönelik bir programda Erdoğan için düğünlerde okunacak bir Kürtçe türkü yazdığını belirterek, “Serok Recep Tayyip Erdoğan, Salli Ala Muhammed” şeklinde söyledi.

Daha sonra TBMM’de yaptığı konuşmada kendini savunan Aktay, “Biz ‘Tayyip Erdoğan' dediğimiz zaman bu memleketin başına gelmiş en güzel olaylardan, şahıslardan, bir lider olarak onu gördüğümüz zaman ‘Salli Alâ Muhammed’ deriz. Sayın Erdoğan hakkında söylediğimiz zaman onu kutsadığımız anlamına gelmiyor” dedi.