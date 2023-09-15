Ayı için operasyon: Düştüğü kuyudan 13 saatte kurtarıldı
Bolu'da tavuk kümesinin yanında bulunan kuyuya düşen boz ayı, 13 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yorgun ayı, kuyudan çıkar çıkmaz gözden kayboldu.
Bolu’da, tavuk kümesinin yanında bulunan kuyuya düşen boz ayı, 13 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Bolu-Gökçesu kara yolu mevkisinde bulunan tavuk kümesinin yanındaki kuyuya gece boz ayının düştüğü görüldü.
Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, uyuşturucu iğne yaptıkları ayıyı iş makinesi yardımıyla çıkarmak için çalışma başlattı.
Ayının kuyuda boğulabileceğinden endişe eden ekipler, kalas ve tahtalardan merdiven yaptı. Boz ayının, kuyuya bırakılan merdiven yardımıyla 13 saat sonra bulunduğu yerden çıkması sağlandı.
Yorgun olduğu gözlemlenen ayı, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. (AA)