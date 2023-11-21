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Aynı evde kalıyorlardı, bıçaklarla birbirlerine girdiler: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'da aynı evde kalan Suriyeliler arasında çıkan kavgada 23 yaşındaki İbrahim Halil Barho bıçaklanarak öldürüldü, iki kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yayınlanma: 15:12 - 21 Kasım 2023 Güncellenme:
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Aynı evde kalıyorlardı, bıçaklarla birbirlerine girdiler: 1 ölü 2 yaralı

Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi’nde aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında sabah saat 06.00 sıralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tırtışmada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi.

10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Barho’nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi.

Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)

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