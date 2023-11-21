Aynı evde kalıyorlardı, bıçaklarla birbirlerine girdiler: 1 ölü 2 yaralı
Bursa'da aynı evde kalan Suriyeliler arasında çıkan kavgada 23 yaşındaki İbrahim Halil Barho bıçaklanarak öldürüldü, iki kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi’nde aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında sabah saat 06.00 sıralarında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tırtışmada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi.
10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Barho’nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi.
Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)