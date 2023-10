Ayşen: Öldürülmek istemiyorum

Manisa'da ayrılmak istediği sevgilisi Adem Yılmaz'ın diz kapağından tabancayla vurduğu Ayşen Eryılmaz, başka suçtan cezaevine giren zanlının kendisini tehdit ettiğini söyledi. "Can güvenliğimiz yok. Öldürülmek istemiyorum" diyerek yardım istedi.

Olay, 18 Mart’ta Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Geçen yıl eşinden boşanan Ayşen Eryılmaz, Adem Yılmaz ile tanıştı. Bir süre sonra, eski eşinin de arkadaşı olan Yılmaz’ın uyuşturucu kullandığını öğrenen Eryılmaz, saplantılı olduğunu da fark edince ayrılma kararı aldı.

İddiaya göre, Yılmaz, ayrılmak istemediği Eryılmaz’ı kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etti. Eryılmaz, Yılmaz ile bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Otomobilde buluşan ikili tartıştı. Yılmaz, birlikte olma isteğini reddeden Eryılmaz’ı, sol diz kapağından silahla vurdu. Yılmaz, yaralanan Eryılmaz’ı otomobiliyle hastanenin giriş kapısına bırakıp uzaklaştı.

Yılmaz’ın tehditlerinden korkan Eryılmaz, hastane polisine verdiği ifadede; otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradığını ve şüpheliyi daha önce görmediğini söyledi. Ameliyata alınan ve dizine platin yerleştirilen Eryılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan 1 ay sonra Yılmaz, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınıp, tutuklandı. Eryılmaz, bu sürede cezaevindeki Yılmaz’ın kendisine ve çocuklarına yönelik ölüm tehditlerini aracılar vasıtasıyla sürdürdüğü gerekçesiyle sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eryılmaz’ın paylaşımının ardından polis harekete geçti. İfadesi alınan Eryılmaz, 1 ay önce Yılmaz tarafından otomobilde vurulduğunu ancak kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği için şikayetçi olamadığını belirtti. Eryılmaz, Yılmaz hakkında şikayetçi oldu.

“AYRILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM”

Eryılmaz, yaşadıklarını anlatarak, “Adem Yılmaz, eski eşimin ‘ağabey’ dediği bir arkadaşıydı. İsmini duydum ama daha önce hiç karşılaşmamıştık. Eşimle geçen yıl boşandıktan bir süre sonra benimle konuşmak istediğini söyledi. Başlarda ağabey-kardeş gibi dertleşmeye başladık. Evli olduğunu, kendisinin de boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Daha sonra bana olan duygularını açıkladı. Bir süre görüştük. Uyuşturucu madde kullandığını ve saplantılı olduğunu görünce ayrılmak istediğimi söyledim ama kabul etmek istemedi” dedi.

“HER GÜNÜM ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA GEÇİYOR”

Olaya dair konuşan Eryılmaz, şikayetçi olduğu Yılmaz için adalet istediğini dile getirerek, şunları söyledi:

– Otomobilde birlikte olmak istediğini tekrar söyledi. Ben de bu teklifini bir kez daha reddettim. Sinirlenince silahını çıkarıp, dizimden vurdu. Sonra da hastaneye bırakıp, kendisinin vurduğunu söylersem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyleyip gitti. Ameliyat oldum, dizime platin yerleştirildi ve yüzde 26 engelli raporu verildi. Aparat olmadan yürüyemiyorum. Psikolojik olarak bitik durumdayım.

– Tehditlerinden korktuğum için polise yaşadıklarımı anlatamadım. Başka suçtan cezaevine girdi ancak tehditlerini sürdürüyor. Bütün hayatımı kararttı. Öldürülme korkusuyla yaşıyorum. Hem beni hem de çocuklarımı tehdit etmeyi sürdürdüğü için, çocuklarımı bir an olsun yanımdan ayırmıyorum. Dışarı çıkmak zorunda kaldığımda, her an birinin saldırısına uğrayacakmış hissi yaşıyorum. (DHA)

