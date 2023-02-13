Baba ile kızının depremden bir hafta sonra duygulandıran buluşması

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazından kurtarılan baba ile kızı, Adana'da gözyaşları içinde kavuştu.

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Hatay’ın Defne ilçesinde çöken 4 katlı apartmanın 2. katında yaşayan Hamza (71), eşi Yıldız (61) ve kızı Elçin Ezer (38) ile torunları Mertcan (13) ve Naz Ölmez (8) enkaz altında kaldı.

Yaşlı adam, komşularının yardımıyla Pazarcık merkezli ilk depremden 16 saat sonra hafif yaralı çıkarıldıktan sonra misafir edilmek üzere Adana’daki Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ne getirildi.

Eski eşinin 81 saat sonra molozların arasından kurtardığı yaralı Elçin Ezer ise Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Elçin Ezer, cemiyet binasında depremden bir hafta sonra babası Hamza Ezer’le buluştu. Baba kız uzun süre sarılarak gözyaşı döktü. Hamza Ezer, gazetecilere, yaşadıkları travmayı atlatmanın çok zor bir süreç olduğunu söyledi.

O gece yaşadıklarını anlatan Ezer, “Yatak odasında uyuduğum sırada enkazın altında kaldım. Komşularıma seslendim, onlar beni çıkarttı enkazın altından.” dedi.

Ezer, eşi ve torununun da kurtulmasını beklediğini ancak bu konuda ümitlerinin tükendiğini ifade etti. Elçin Ezer ise evden çıkmaya çalıştığı sırada tavanın üzerlerine çöktüğünü dile getirdi.

Enkaz altında 81 saat kaldığını bildiren Ezer, “Kızım kucağımda can verdi. Kızımı kurtarmaya gücüm yetmedi. Önce kızımı verdim. Enkazın altında oğlum ve annem var, hala oradalar.” ifadesini kullandı. Ezer, yıkıntıların altındayken tahminen iki gün sonra çalışma sesi geldiğini, “Zeynep” diye seslenenler olduğunu aktardı.

Kendisinin Zeynep olmadığını söylediğini ancak sesini duyurup duyuramadığını bilemediğini kaydeden Ezer, şöyle konuştu:

“Çalışmayı bırakıp döndüler ama kimdi onlar bilmiyorum. 4’üncü günün sonunda bir ses duydum. Elime bir taş aldım, nereye vurduğumu bilmiyorum karanlıktı. Eski eşimin sesini duydum. Beni eski eşim kurtardı. Hastaneye gönderdi ve kızımın mezarını yaptı. Antakya’dan Adana’ya sevk ettiler. 4 gündür hastanedeydim, bugün çıktım. Tesellimiz kızımın mezarının olması. Diğer canlarımızın da enkaz altından çıkartılıp mezarları olsun istiyoruz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın.” (AA)

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