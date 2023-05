Babacan AKP seçmenine seslendi: O mütevazı evde oturan aynı kişi mi?

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcı adayı Ali Babacan, sosyal medyadan canlı yayın ile AKP seçmenine seslendi. Babacan, "Orası aynı parti değil artık. Erdoğan, Keçiören'de o mütevazı evde oturan aynı kişi mi? Yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik her yerde. Bunu elini vicdanına koyan her Ak Parti seçmeni görüyor" dedi.

Ali Babacan, Ak Parti seçmenine seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

“Ak Partili kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün özellikle sizlere seslenmek istedim. Ak Parti'nin kuruluşundan beri tanıdığınız bir kardeşiniz olarak bu çok önemli seçimin arifesinde beni bir kez daha dinlemenizi rica ediyorum. Hepimiz görüyoruz. Bu iktidarı destekleyen, torpille haksız kazançla, adrese teslim ihalelerle, kolay paralarla zenginleşmiş bir kesim var Türkiye'de. Bunları toplasanız bir avuç insan. Geri kalan Ak Parti'liler namuslu, çalışkan, güzel insanlar. Ben bunu iyi biliyorum. Bu kardeşlerimizin bir kısmı bugünlerde büyük bir ikilem yaşıyor.

Bir yanda uzun yıllardır destekledikleri, onlara vaktiyle güzel günler yaşatmış, özgürleştirmiş bir iktidar dönemi var öbür tarafta savunduğu değerlerden, ilkelerden vazgeçmiş, bir kısım zengini daha da zengin ederken halkın büyük bir kısmını fakirleştirmiş, liyakatsız insanların öbeklendiği bir iktidar dönemi var. Geçmişteki Erdoğan'ın hatırına bugünkü Erdoğan'a bir kez daha oy versem mi vermesem mi diye kararsız kalan çok insan var. Görüyorum, gittiğim her ilde şahit oluyorum.”

“BENİ EN İYİ SİZ BİLİRSİNİZ, BEN BİLDİĞİNİZ ALİ”

Kendisine birçok kişinin neden CHP ile ittifak yaptıklarını, Kılıçdaroğlu'na neden destek verdiklerini sorduğunu da dile getiren Babacan “Ben sizin desteğinizle genç yaşta, daha 35'inde bakan oldum. Hazinemizin başına geçtim. Dışişleri Bakanlığı yaptım, Avrupa Birliği Başmüzakereciliği yaptım. Beni en iyi siz bilirsiniz, ben bildiğiniz Ali. Harama bulaşmayan, sizin hakkınızı gözü gibi koruyan. O yıllarda ekibimizle birlikte çok çalıştık. Milli gelirimizi 3 kat arttırdık. Çoğunuz maaşlarınızla huzur içinde geçiniyordunuz.

Belki ev aldınız, araba aldınız. Memur kardeşlerimiz emekli ikramiyelerini beklemeden uygun imkanlarla aldı hem de. Enflasyon tek haneye düştü. Başka ülkelerle olan ilişkilerde sizlerin hakkını yedirmedim. Başınızı bir kez dahi öne eğdirmedim. Hepsini biliyorsunuz. Pek çoğunuz bizzat o günleri yaşadınız. Gençler zaten eski videolarda izledikleri Türkiye ile yaşadıkları Türkiye arasındaki farkı herkesten daha iyi görüyor. En çok da onlar için üzülüyorum. Gençlerin hayatlarından çalınan yılların farkındayım. Onların mutsuz olduğunu görmek beni kahrediyor.

Gençlere bir gençlik borcumuz var. Bir yıllarca Türkiye'ye zengin bir ülke yapmak için çok çalıştık. Sonra başka şeyler oldu, çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece ceketimle başladığım çalışma odamdan ceketimi alıp çıktım. Tek bir haksızlığa da yolsuzluğa da bulaşmadığımı en iyi siz gördünüz” dedi.

“BEN ARTIK ORADA DEĞİLİM”

Ak Parti'den neden ayrıldığına da değinen Babacan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakın, ben artık orada değilim. Kurucusu olduğum, gençliğimin en verimli yıllarını verdiğim partimden ayrıldım. Neden diye hiç düşündünüz mü? Çünkü orası aynı parti değil artık. Erdoğan, Keçiören'de o mütevazı evde oturan aynı kişi mi? Yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik her yerde. Bunu elini vicdanına koyan her Ak Parti seçmeni görüyor. Ancak iktidar bunu gizlemek için her gücü kullanıyor, dört bir yanımızı kuşatıyorlar.

Montajlanmış görüntüler eşliğinde iftiralar atarak kafanızı karıştırmak istiyorlar. Teröristlerin videolarını kesip yapıştırarak, gerçek olmayan görüntüleri miting alanlarında millete izletiyorlar. Bizim vergilerimizle maaşa bağladıkları troller bütün gün bu yalanları tekrar ediyor. Nasıl oluyor da hiç Allahtan korkmadan böyle iftira atıyorlar, yalan söylüyorlar. Siyaset yapmak için insanlıktan çıkılmaz.”

“BU İKTİDAR ÜLKEYİ YÖNETME KABİLİYETİNİ YİTİRDİ”

Bu konuşmasının günlük yaşam kaygısında olan birçok AK Parti seçmenine ulaşmayacağının farkında olduğunu dile getiren Babacan, ancak bunu izleyecek milyonlarca insan olduğunu vurgulayarak onlara seslenip, “Siz de bu ekonomi nasıl gider diye düşünüyorsunuz. Hepiniz farkındasınız. Bu iktidar ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdi. Bugün artık kimseyi dinlemeyen bir iktidar var. 2018'den beri ekonomi dibe vurdu.

Gerçek durum nedir onu bile bilmiyoruz. Rakamlarla oynuyorlar. Herkesin gördüğü yüksek enflasyonu düşükmüş gibi gösteriyorlar. Kendisi bana bebecan diyor ama eski günlerin başarılarını anlatıyor. Dün savunduklarını bugün kötülüyor, dün kızdıklarını bugün vaat diye açıklıyor. ‘Teröristlerle berabersiniz' diye iftira atıyor. Tekrar Erdoğan'ı desteklerseniz bütün bunların devamını istediğiniz anlamına gelecek. Her şey çok daha kötüye gidecek. Öfkeyi değil sevgiyi seçin, tek aklı değil ortak aklı seçin, korkuyu değil umudu seçin. Bunun için çalışan ortak politikalar metni üzerinde uzlaşan kadroları seçin.

Millet İttifakını seçin. Ellerindeki imkanları kaybetmemek için sizin güveninizi istismar edenlerle birlikte olmayın. Ben sizin aileniz ve ülkemiz için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Pazartesi inşallah yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Bunun için bize güç verin. Ben yıllarca hazinenin başında bulunan Ali. Yıllarca tek kuruş harama suça bulaşmamız birisiyim. Gelin birlikte sandıkta sessiz devrimi gerçekleştirelim” diye konuştu.

