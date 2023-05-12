Bahar için birkaç gün kaldı! 30 dereceye dayanacak…

Bahar aylarına ulaşmamıza rağmen yurtta son haftalarda hakim olan yağışlı günler birkaç gün içinde yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak. İstanbul'da bugün 15 derece dolaylarında hissedilen sıcaklıklar, gelecek hafta başında 30 derece sınırına dayanacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun önemli bir kısmında yağışlar kendini gösterecek. Mevsim normallerinin bir miktar altında seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde yağışın etkisini yitirmesiyle yükselişe geçecek.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE MEVSİM DEĞİŞECEK

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yükselişe geçecek, gelecek hafta başında İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanırken, güney kıyılarımızda 34 dereceyi bulacak.

SEÇİM GÜNÜ GÜNEŞ KENDİNİ GÖSTERECEK

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarında yükseliş görülecek ve yağışlar iyiden iyiye etkisini yitirecek. Haftanın ilk günlerinden itibaren hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek.

BUGÜN İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon’un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esemesi bekleniyor.

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