Bakan Bozdağ Diyarbakır’da yuhalandı
Diyarbakır'da depremden etkilenen bölgeyi ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ona eşlik eden AKP’li milletvekili Oya Eronat’a vatandaşlar tepki gösterdi, yuhaladı.
Diyarbakır'da depremde yıkılan bir binayı görmeye giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ona eşlik eden AKP'li milletvekili Oya Eronat'a vatandaşlar tepki gösterdi.
Etrafındaki koruma ordusuyla, depremin olduğu bölgeye giden Bozdağ'a vatandaşlar tepki gösterdi.
Bir çok vatandaşın yuhalayarak tepkisi göstermesi üzerine, Bakan Bozdağ polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.