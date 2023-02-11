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Bakan Bozdağ Diyarbakır’da yuhalandı

Diyarbakır'da depremden etkilenen bölgeyi ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ona eşlik eden AKP’li milletvekili Oya Eronat’a vatandaşlar tepki gösterdi, yuhaladı.

Latif SANSÜR
Yayınlanma: 11:18 - 11 Şubat 2023 Güncellenme:
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Diyarbakır'da depremde yıkılan bir binayı görmeye giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ona eşlik eden AKP'li milletvekili Oya Eronat'a vatandaşlar tepki gösterdi.

Etrafındaki koruma ordusuyla, depremin olduğu bölgeye giden Bozdağ'a vatandaşlar tepki gösterdi.

Bir çok vatandaşın yuhalayarak tepkisi göstermesi üzerine, Bakan Bozdağ polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Adalet Bakanı AKP Bekir Bozdağ cep telefonu Diyarbakır Polis
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