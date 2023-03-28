Bakan Bozdağ: Üzeri örtülen herhangi bir şey yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Binanın temelinin atılmasından bitimine kadar hangi aşamada kimlerin sorumluluğu varsa bunların tamamı ile ilgili adli tahkikatlar devam etmektedir. Üzeri örtülen herhangi bir şey yoktur. Hukuk işleyecek, hak eden hak ettiğini eninde sonunda bulacaktır" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi’nde konaklayan depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. İftar öncesinde katılımcılara hitap eden Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

* “Önümüzdeki bir yıl içerisinde yıkılmış tüm yerleri kaldırdığımız gibi yıkılacak binaları, ağır hasarlıları, yıkıp alanları temizlediğimiz gibi deprem gören illerimizde yeni şehirler kuracak, yeni yaşam alanları oluşturacak, insanlarımızın her birini daha güvenli ve daha depreme dirençli konutlardan daha iyi yaşam alanlarında yaşama imkanı sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyunu açıkladığı gibi deprem konutlarını en geç bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu bizim şeref borcumuzdur. Milletimize taahhüdümüzden öte, milletimize borcumuzdur.

* Ölenlerimizin emanetine sahip çıkmamızın gereğidir ve biz emanetlere hep sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun vaktinde gerçekleşeceğinden hiç ama hiçbir depremzede kardeşimizin endişesi olmasın. Çünkü dün biz bunun aynısını Van depremi sonrası yaptık, Bingöl depremi sonrası yaptık, Tunceli, Malatya depremleri sonrası yaptık. Simav deprem sonrası yaptık İzmir depremi sonrası yaptık. 17 Ağustos 1999’da yaşadığımız büyük depremin sonrasındaki konutları da yine biz yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah bu konutları da yakın hak sahiplerine, süresi içerisinde teslim edeceğiz. Referansımız bizim geçmişte yaptıklarımızdır. Siz de buna şahit olacaksınız.”

“GELECEK SENE VATANDAŞLARIMIZ YENİ KONUTLARINA KAVUŞACAK”

Yeni evlerde eşyaların temini konusunda da nakdi yardımda bulunulacağını belirten Bakan Bozdağ, vatandaşların evlerine alınacak eşyaları dilediği şekilde alabileceğini söyledi. Planlamaya göre haziran ayı sonuna kadar bu temellerin tamamının atılmış olacağını söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:

* “Gelecek senenin en geç haziran ayına kadar da vatandaşlarımız bu konutlara kavuşma imkanı bulacaktır. Bunun içinde gayretli bir çalışmayı hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız hem toplu konut idaremiz hem AFAD’ımız hem de diğer ilgili bakanlıklarımız büyük bir gayretle sürdürmektedirler. Deprem felaketi nedeniyle yaşanan bu zorlukların elbette hukuk açısından da sorumlu olduğu kişiler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ceza hukuku soruşturmalarının sağlıklı yürümesi bakımından her deprem yaşanan yerde, Cumhuriyet Savcılıkları bünyesinde deprem soruşturma büroları oluşturuldu ve buralarda savcılarımız etkin bir soruşturmayı yürütmektedirler.”

“HUKUK İŞLEYECEK, HAK EDEN HAK ETTİĞİNİ BULACAKTIR”

Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 1552 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıklayan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

* “Bunlardan 325 şüpheli tutuklandı. 566 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 355 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartırken 98 şüpheli şu anda gözaltı talimatı verilmiş durumdadır. Adli tahkikat bütün boyutlarıyla devam etmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından iadelerinin talep edildiği bazı kişilerde vardır yurt dışına kaçan 4 kişi hakkında da Adalet Bakanlığımız iade talebinde bulunmuştur.

* Hakkında soruşturma olanlardan 74 kişi de vefat etti. Bu konuda adli tahkikat bütün yönleriyle devam etmektedir. Sadece müteahhitler değil; yapı denetim sorumluları, mühendisler, işçiler, bu binanın temelinin atılmasından bitimine kadar iskan izninin verilmesine kadar hangi aşamada kimleri sorumluluğu varsa bunların tamamı ile ilgili adli tahkikatlar devam etmektedir. Üzeri örtülen herhangi bir şey yoktur. Örtülmesine de izin vermeyiz. Hukuk işleyecek hak eden hak ettiğini eninde sonunda bulacaktır. Adaletin tecelli edeceğinden hiçbir kardeşimizin şüphesi olmamalıdır.” DHA

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