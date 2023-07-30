Bakanlık milyonları harcadı kitap fuarı tasarrufa takıldı!

Tarım Bakanlığı 157 milyon lirayı hizmet alımına harcarken ülkedeki krizi umursamadı ama Edremit’te yapılacak kitap fuarı, ‘tasarruf’ için iptal edildi.

Deniz AYHAN

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Tasarruf tedbirleri genelgesi birçok kamu kurumunda hiç dikkate alınmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022'nin ilk altı ayında 60 milyon 190 bin lirayı hizmet alımına harcadı. 2023'te bu rakam 157 milyon 474 bin liraya çıkarak, 2.6 kat arttı. Yılın ilk altı ayında görev giderleri 3.75'e, temsil giderleri, 1.6'ya, yolluk gideri de 2 katına çıktı. Bakanlığın bu yılın ilk altı aylık performans raporuna göre 2023'teki en yüksek harcama hizmet giderlerinde oldu. Hizmet alımları için 354 milyon 73 bin lira ödenek ayrılmıştı. Bu ödeneğin yıl sonunda 509 milyon 865 bin 120 lirayı bulacağı öngörüldü.

YOLLUK KATLANDI

Geçen yılın ilk altı ayında 22 milyon 89 bin 325 TL olan yolluk gideri de, bu yılın ilk altı ayında 43 milyon 504 bin 858 TL oldu. 2023 yılı sonunda toplam 134 milyon 293 bin liranın yolluk gideri olarak harcanacağı hesaplandı. Görev giderinde de büyük artış yaşandı. Görev gideri için geçen yılın ilk altı ayında 10 milyon 466 bin 979 lira ödeme yapılırken, bu yılın ilk altı ayında 39 milyon 205 bin 211'e yükseldi. Bu rakamın yıl sonunda 75 milyona çıkacağı tahmin edildi.

TEMSİL TANITIM YASAK AMA…

Tasarruf genelgesi yasaklasa da bakanlık temsil ve tanıtım için 14 milyon 290 bin lira ayırdı. Geçtiğimiz yıl buna 4 milyon 637 bin 806 lira ödenmişti. Bu yılın ilk altı ayında 1 milyon 756 bin 209 lira temsil ve tanıtım için harcandı. 2023 yılının ilk altı ayında kullanmak üzere taşıtlar için 183 milyon 254 bin lira ayrıldı ancak bu rakamın yarısından fazlası yılın ilk altı ayında harcandı.

FUAR İPTAL EDİLDİ

CHP'li Edremit Belediyesi ise ‘tasarruf tedbirleri' genelgesini uygulamaya koydu. Genelge uyarınca 14-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Edremit Kitap Fuarı'nı iptal etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ‘'Genelge uyarınca kamu kurumlarının temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda tasarrufa gidilmesi gerektiği açıkça belirtildiğinden, 14-20 Ağustos tarihlerinde yapmayı planladığımız 6. Edremit Kitap Fuarı'nı iptal etme kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”