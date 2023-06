‘Baklava nasıl et fiyatını geçer?’

Amasya’nın Suluova ilçesinde besicilik yapan 27 yaşındaki Uğur Acar, “Türkiye’de tek yükselmeyen şey olarak ben, eti görüyorum. Bugün bir kilo et, mezbahada 230 lira. Ama bir kilo baklava 400 lira. Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim” dedi.

Suluova'da besicilik yaparak geçimini sağlayan Uğur Acar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık fiyatlarının düşük olmasından yakındı. Acar, şunları söyledi:

*Kurbanlık hayvan fiyatları, geçen yıla oranla üçe bile katlayamadı. Ama diğer ürünlere baktığımız zaman, çoğu ürün dörde, beşe, altıya katladı.

“BAKLAVA NASIL ET FİYATINI GEÇER?”

*Bunun yanında et fiyatlarının çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Eski zamanlarda bir tosuna iki Toros otomobil alınıyordu. Bugün iki tosun satılacakta ancak iki Toros otomobil parası çıkacak.

*Et fiyatları bana göre uygun. Türkiye'de tek yükselmeyen şey olarak ben, eti görüyorum. Bugün bir kilo et, mezbahada 230 lira. Ama bir kilo baklava 400 lira. Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim. (ANKA)

