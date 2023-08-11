Balık sezonu ne zaman açılıyor, av yasağı ne zaman bitiyor?

Balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliği ve deniz ekosisteminin dengesini korumak için uygulanan denizlerde av yasağı geçtiğimiz aylarda başladı. Denizlerde av sezonu 1 Eylül Cuma günü itibariyle başlayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balıkçılar av yasağının bitmesini, “vira Bismillah” diyerek açılmayı bekliyor. 1 Eylül'de denize açılmayı bekleyecek balıkçılar şimdiden bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

15 Nisan’da başlayan ay yasağı, 1 Eylül günü balık sezonu açılmasıyla sona erecek.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR?

EYLÜL: Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Av sezonu başlar, palamut artmıştır ve lezzetlidir.

EKİM: Lüferin en lezzetli olduğu aylardan biridir, diğer balıklar açısından da bereketli bir aydır. Palamut, barnunya, tekir, sardalya, levrek bolca çıkar ve lezzetlidir.

KASIM: Hamsinin bolca bulunduğu ve lezzetli olduğu aydır. Uskumru ve torik de tercih edilen balıklardandır.

ARALIK: Bol miktarda tekir getiren bir aydır. Uskumlu, palmut ve lüfer iyice yağlanarak daha da lezzetlenmiştir.

OCAK: Yağlanmanın devam etmesiyle palamut, lüfer ve uskumru en lezzetli halindedir. Hamsi de en lezzetli halini bulmuş durumdadır.

ŞUBAT: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer.

MART: Kalkan, levrek ve kefalin en lezzetli aylarından biridir. Lüfer, palamut ve uskumrunun lezzeti iyice düşer.

NİSAN: Kalkan sezonu nisanda da devam eder, mercan, kılıç, levrek ve kırlangıç balıkları boldur.

MAYIS: Barbunya, tekir, levrek ve iskorpit bu ayda bulunur.

HAZİRAN: Balık açısından bereketsiz bir aydır. Levrek, barbun, tekir gibi balıklar bulunur fakar azdır ve pahalıdır.

TEMMUZ: Sardalya mevsiminin başladığı aydır. İstavrit ve uskumru da tava için idealdir.

AĞUSTOS: Sardalya sezonunun en lezzetli dönemidir. Çingene palamutu ayın sonuna doğru çıkmaya başlar.