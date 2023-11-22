Banu Parlak tekrar gözaltında
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, bir kez daha gözaltına alındı.
Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak’ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.
Banu Parlak, 3 Kasım'da da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan Parlak, hakim karşısına çıkıp ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. (AA)