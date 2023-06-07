Baraj bitmedi: 3 ilçe her yağmurda sele teslim

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde taşkınları önlemek amacıyla 2017 yılında temeli atılan baraj, aradan geçen zaman içerisinde bitirilemedi. DSİ baraja ya ödenek ayırmadı ya da çok az ödenek gönderdi. 6 yıldır yapılamayan baraj nedeniyle bölgede bulunan üç ilçe her yağan yağmurda sular altında kalıyor.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun’u etkisi altına alan sağanak yağmur dün de Terme, Çarşamba ve Salıpazarı’nda hayatı olumsuz etkiledi. 3 ilçede dereler taştı, çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı. Tarım arazilerinde zarar oluştu. 3 ilçede yaşanan taşkın ve su basmalarının nedeninin, 2017 yılında temeli atılan ve daha sonra bir çivi dahi çakılmayan Salıpazarı barajının yarım kalması olduğunu söyleyen vatandaşlar tepki gösterdi.

Her yıl aynı kaderi yaşadıklarını dile getiren bölge halkı, barajın bir an önce tamamlanmasını istedi. Bölgede 2019 yılında meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl meydana gelen sel olayından sonra da Salıpazarı’nın AKP’li Belediye Başkanı Halil Akgül “Her yağmurda yüreğimiz ağzımıza geliyor” diye konuşmuştu.

AKP’Lİ VEKİLLER BARAJ HAKKINDA TEK KELİME ETMEDİ

2017 yılında temeli atılan ve 2020 yılında tamamlanması gereken Salıpazarı barajı için DSİ, ya ödenek ayırmadı ya da çok az ödenek verdi. Geçen yıl yatırımlar kapsamına dahi alınmaya barajın, 6 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 10’u yapılabildi. Her selden sonra üç ilçeye giderek inceleme yapan AKP’li milletvekilleri son yaşanan selden sonra da bölgeye gitti. Belediye başkanlarından bilgi alan vekiller, “Yaraların en kısa sürede sarılacağını, zararın karşılanacağını” söylerken, 6 yıldır bitirilemeyen baraj hakkında tek kelime etmedi.

Öte yandan 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a Çarşamba’da yüzde 77.13, Salıpazarı’nda 79.99 ve Terme’de 77.25 oranında oy çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir Baraj çöktü, nükleer facia paniği patlak verdi

İlginizi Çekebilir Samsun'da baraj kapakları açıldı, dere yataklarındaki evlerin boşaltılması istendi