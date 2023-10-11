Başarır’dan CHP’li isme sert sözler: Hadsiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini kaybeden Cemal Canpolat'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözlerine sert yanıt verdi.

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İstanbul Adaylardan eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın “İBB başkanı olduktan sonra CHP örgütünün dışarıda bırakılmasını kabul edemiyorum. CHP üyeliğinden istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi bitecek” sözlerine tepkisini dile getirdi.

Geçen pazar günü yapılan CHP İl Kongresi’nde “İBB başkanı olduktan sonra CHP örgütünün dışarıda bırakılmasını kabul edemiyorum. CHP üyeliğinden istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi bitecek” şeklinde bir ifade kullanan Cemal Polat’a sert bir yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in gerisinde kalan Cemal Canpolat’a hitaben şunları söyledi:

– İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan bir tanesi çıktı, ‘Ben Ekrem İmamoğlu’na bir iş listesi veriyorum ama almıyor’ dedi. Recep Tayyip Erdoğan bunu grupta paylaştı. Teşekkür ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, listeyle işe adam almaz, güreşçiyi daire başkanı yapmaz, bir görevliye beş maaş vermez. Milletvekillerinin, bakanların, il başkanlarının listesiyle İstanbul’un çalışanlarını belirlemez. Ne güzel; bunu paylaştın. Çok teşekkür ediyorum.

VEKİL ÇOCUKLARI İHALELER ALIYORDU

– İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul’un rızkını ve bütçesini 16 milyonluk İstanbulluya verir. Sen buna alışkın değilsin. Çünkü İstanbul’u arkadaşların yönetirken paranın bir kısmı vakıflara, yandaşlara gidiyordu. Milletvekillerinin çocukları projelerle ihaleler alıyordu.

– Bundan da bir arkadaşımız rahatsız olmuş ve İstanbul İl Kongresinde söylenmiş. Onun için gereken yapılacak. O hadsize haddini de bildireceğiz. Mersin, Adana, İstanbul, Ankara’da listelerle işe adam alımı yok. Kim hak ediyorsa, kimin ihtiyacı varsa, Ankara’nın, İstanbul’un, Mersin’in çocukları geliyor, CV’lerine bakılıyor. Ben bir liste vermiyorum, vermem. Çünkü bizim ahlakımızla örtüşmüyor.

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