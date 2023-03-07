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Başkent’te 18 IŞİD’li yakalandı

Ankara'da, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 10:20 - 07 Mart 2023 Güncellenme:
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, IŞİD’li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı; 2 firarinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İstihbari bilgiler ve analiz çalışmalarında, yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.  (DHA)

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