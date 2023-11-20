Batman’da sel: 1 kadın öldü, 3 çocuk kayıp

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde evinin önünde suya kapılarak sürüklenen Lalihan Güner'in (54) cesedine ulaşıldı. Sel sularına kapılan Güner'in 3 çocuğunu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1 kişi ile Batman'da 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı açıkladı.

ANNE ÖLDÜ, 3 ÇOCUK ARANIYOR

Batman’da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062'nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi. Sudan çıkarılan Güner'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Sel sularına kapılan 3 çocuğunun ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

3 ÇOCUK YÜKSELEN ÇAMURUN ALTINDA

Valilikten yapılan açıklamada, “Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı.” ifadesi kullanıldı. Öte yandan, sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Aysun Güner ve Ceylan Güner, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

“BODRUM KATLARDAN UZAK DURUN”

Anne Güner’in suya kapılan 3 çocuğunun da arandığını belirten Vali Canalp, Şu anda, maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şu anda çok sayıda hanemizde de bodrum katlarında 240 ihbar aldık. Bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Belediye ve AFAD ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Bulunmuş olduğumuz bu noktada ise 3 evladımız kayıp durumdadır. Onları arama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.(DHA-AA)

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