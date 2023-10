Bebeğin ölümü şüpheli bulundu, soruşturma başlatıldı

İzmit'te Suriye uyruklu bir çiftin yeni doğan bebekleri hayatını kaybetti. Bebeğin babası A.S., bebeği hareketsiz bulduktan sonra hastaneye götürdüğünü söyledi, bebeğin ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de gerçekleşen olay, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu A.S. ve M.H. çifti, bir gün önce hastaneden eve yeni doğan bebekleriyle döndü. Gece saatlerinde baba A.S., bebeğinin hareketsiz olduğunu fark etti. A.S., bebeği Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdüğünde bebek hayatını kaybetmişti. Bebeğin ölümü şüpheli olduğu gerekçesiyle savcılık soruşturma başlattı.

ADLİ TIPTAN RAPOR BEKLENİYOR

Baba A.S’nin ifadesinde, gece bebeğin durumunu kontrol etmek için kalktığını ve bebeğin hareketsiz olduğunu gördüğünü, bu nedenle hastaneye götürdüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında otopsi işlemi yapıldı.

Bebeğin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla belirlenecek. Bebek, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Kent Mezarlığı’nda defnedildi. (DHA)

