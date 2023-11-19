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Çöplükte dehşet! İşçi, yığınların arasında kayboldu

Kayseri'de geri dönüşüm tesisinde görevli belediye işçisi, çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kaldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonuç vermezken, olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışması sabah saatlerine ertelendi.

Yayınlanma: 03:11 - 19 Kasım 2023 Güncellenme:
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Çöplükte dehşet! İşçi, yığınların arasında kayboldu

Kayseri’de Molu Düzenli Çöp Depolama ve Kompost Tesisleri’nde çalışan belediye işçisi, çöp kamyonundan dökülen çöplerin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Turkuaz Arama Kurtarma, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri sevk edildi.

4 SAAT ARADILAR AMA…

Ekipler, belediye işçisini kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasından sonuç alınamazken, arama ve kurtarma çalışması olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerine ertelendi. (DHA)

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AFAD Kayseri