Bir çocuk öldü, 5’i çocuk 8 kişi yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 5i çocuk, 8 kişi yaralandı.
Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde sabah saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 8 yaşındaki Bünyamin Koska hayatını kaybederken, 5i çocuk, 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Bünyamin Koskan’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.