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Bir sahte avukat vakası daha

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini avukat olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

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Bir sahte avukat vakası daha

Kırıkkale Barosu, herhangi bir baroya kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtıp, avukatlık bürosu açtığı, astığı tabelayı sonradan kaldırdığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenilen T.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)

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Avukat Cumhuriyet Kırıkkale