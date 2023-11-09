Bir sahte avukat vakası daha
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini avukat olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Kırıkkale Barosu, herhangi bir baroya kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtıp, avukatlık bürosu açtığı, astığı tabelayı sonradan kaldırdığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenilen T.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)