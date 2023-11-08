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Bisikletten uçtu otomobile girdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Muhammed G. (25) adlı bisiklet sürücüsü, öğleden sonra Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada başı aracın camından içeri girdi.

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Bisikletten uçtu otomobile girdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Muhammed G. (25) adlı bisiklet sürücüsü, öğleden sonra Tepebaşı Mahallesi’nde meydana gelen bir kaza sonucu yaralandı. Muhammed G., kullandığı bisikletle, plakası belirtilmeyen bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed G., otomobilin arka camına çarptı, başı camdan içeri girerek yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı Muhammed G.’ye ilk müdahaleyi yaparak Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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