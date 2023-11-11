Bitmeyen yaz: Kuruyoruz

Düşük yağışlar ve artan su tüketimi, İstanbul’da baraj doluluk oranlarını endişe verici bir şekilde etkilemeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 16.18 olarak ölçüldü.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'un barajları alarm veriyor. Günden güne azalan su miktarıyla barajların doluluk oranı son yılların en dip seviyesini gördü. Sadece son 14 günde barajların toplam doluluk oranı 3 puan birden azaldı.

10 BARAJIN 5’İNDE %10’NUN ALTINDA

İSKİ verilerine göre ağustos sonunda yüzde 29,22 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, eylül sonunda yaklaşık 6,5 puan azalarak yüzde 22,7’ye geriledi. Sıcaklıkların eylül sonrasında da ortalamanın üzerinde devam etmesinin etkisiyle 11 Kasım itibarıyla doluluk oranı yüzde 16,18’e düştü. İstanbul’a su sağlayan 10 barajdan beşinde su doluluk oranı yüzde 10’un altına indi.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan en fazla doluluk oranına sahip baraj yüzde 34.31 doluluk oranıyla Melen'den getirilen suyla beslenen Ömerli Barajı oldu. Ömerli Barajı'nı yüzde 26.59 ile Darlık barajı takip etti.

Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 16.92 olarak ölçülürken, Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 7.83 oldu.

Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 15.26’ya gerilerken Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 17.1 olarak kayıtlara geçti.

Kazandere Barajı'nda yüzde 5.28, Sazlıdere'de yüzde 2.27, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 4.08 ve Pabuçdere Barajı'nda yüzde 2.56 olarak kayıtlara geçti.

KAR YAGMAZSA SORUN BÜYÜR…

İklim değişikliği ve El Nino etkisiyle küresel sıcaklık ortalamalarında rekor değerler kaydedilirken uzmanlar İstanbul’un baraj havzalarındaki sıkıntının artacağı ve kar yağmaması durumunda sorunun büyüyeceği uyarısı yapıyor.

Kasım ayına girilmesine karşın sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin anormal koşullar oluşturduğunu vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Kasım ayına geldik ve yaz bir türlü bitmiyor. Anormal olan bu, yaz çok genişledi.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay ise “Trakya’dan, Melen’den su getiriyoruz, yetmeyecek. İstanbul’da barajların tamamı dolu olsa bile 800 milyon metreküpün üzerinde su eder. Burada Türkiye’nin en büyük şehrinden bahsediyoruz ki yılda 1,3 milyar metreküp su kullanıyor yani neredeyse 2 katı su lazım.” dedi.

Yağış yetersizliği nedeniyle barajlarda su tutmanın zorlaştığına işaret eden Albay, kasım sonundan itibaren ciddi bir şekilde yağmur yağmaması ve ocak-şubat aylarında kar yağışı gerçekleşmemesi durumunda büyük bir sıkıntı yaşanacağı uyarısında bulundu.