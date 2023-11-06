ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara’ya geldi

Türkiye'ye 5 ve 6 Kasım'da ziyaret gerçekleştireceği duyurulan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir gün gecikmeli olarak Ankara'ya geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak, saat 23.58’de Esenboğa Havalimanı’na indi.

Blinken’ı, Esenboğa Havalimanı’nda, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika’dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Ziyaret, ABD’nin Gazze Şeridi’ne bombalar yağdıran İsrail’e verdiği desteğin gölgesinde gerçekleşecek.

Ankara, Blinken'ın 5-6 Kasım tarihlerinde Türkiye’de olacağını duyurmuştu. Blinken, Türkiye ziyaretinden önce Batı Şeria, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'a ‘sürpriz' ziyaretler gerçekleştirmişti.

ANKARA'DA PROTESTO

Öte yandan Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Blinken’ın Türkiye’ye gelişini protesto etmek için ABD’nin Ankara Büyükelçiliği toplandı.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, özetle şunları söyledi:

“İşgal altındaki topraklara bir Yahudi olarak gelip bir savaş suçlusu olarak ayrılan Blinken, Türkiye’ye işgali normalleştirmek için geliyor. İşgalciler ve destekçileri, 240 esiri Hamas’ın elinden almak için aciz bir arayışa girişiyorlar. Bu esirlerin tam 10 katını yıllardır açık hava hapishanesinde tutan Siyonistlere ise kimse bir şey demiyor. Çocuklarımızın bedenleri yıkıntılar altında paramparça edilmişken zalimler hala işgalcilerin kendini savunma hakkından bahsediyor. Batı devletleri ve medyası bütün güçleriyle Filistin halkının üstüne saldırıyor. Bütün bu suçlar açıkça işlenirken Blinken Türkiye’ye gelerek Hamas ile ilişkilerin kesilmesini talep edecek. Bizlerse işgale karşı direnmenin terör değil izzet olduğunu haykırıyoruz.” (AA)