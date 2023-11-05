Blinken’ın Türkiye ziyaretiyle ilgili resmi açıklama geldi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye’ye yapacağı ziyaretle ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Pazartesi günü yapılacak olan görüşmede, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.
Ziyaret ilk olarak “diplomatik kaynaklara” dayandırılarak duyurulmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, o sırada bu haberi doğrulayamadığını bildirmişti.