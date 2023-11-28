Bodrum’da dağlık bölgede iki ceset bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dağlık bölgede biri çocuk, iki ceset bulundu. Cesetlerden birinin çarşafa sarılmış ve iple bağlanmış olduğu tespit edildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler Mevkii'nde vatandaşların ihbarı üzerine dağlık bölgede biri çocuk diğeri yetişkin olmak üzere iki cesedin bulunması üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti.

Cesetlerden birinin bir çarşafa sarılmış, iple bağlanmış ve kayaların aralarına sıkıştırılmış; diğerinin ise çalıların arasında bulunması dikkat çekti. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yapıyor.

Cesetlerin kimliklerinin tespit edilemediği belirtildi. Cesetlerin Muğla Adil tıp Kurumu'na gönderildiği, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.