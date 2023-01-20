Bodrum’da lodos kabusu başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve bu sabahtan itibaren şiddetini arttıran lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, feribot seferleri iptal edildi. Akşam saatlerinde fırtına ile birlikte gelmesi beklenen sağanak yağış için ilgili makamlar sık sık uyarı yapmaya başladı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve bu sabahtan itibaren şiddetini arttıran lodos nedeniyle ilçede günlük yaşam zorlaştı.

Şiddetli lodos Bodrum yarımadasının güneyinde kalan Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis ve Gümüşlük Mahallerinde etkili oldu.

Sahildeki ev ve işyerleri sular altında kalırken bazı ahşap iskeleler parçalandı. Küçük balıkçı kayıkları ise demir tarayarak karaya oturdu. Sahildeki bazı asırlık ağaçlar fırtınaya dayanamayarak devrildi.

Çatılardaki güneş enerjisi sistemlerinden bazılarının devrildiği belirtildi. Bazı yol levhaları ise kağıt gibi ikiye katlandı.



FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Milas'ın Güllük Limanı'ndan İsrail'e giden kuruyük gemileri lodos nedeniyle Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı. Yapılması planlanan Bodrum- Datça ve Datça Bodrum feribot seferleri iptal edildi.

AKŞAM SAATLERİ İÇİN UYARILAR YAPILDI

Bugün saat 18.00'den itibaren şiddetini iyice arttırması beklenen şiddetli lodosun saatdeki hızının 70 km’yi aşabileceği ve gelecek sağanak yağışla birlikte ulaşım ve yaşamda olumsuz etkiler yapabileceği belirtilerek itfaiye, zabıta ve polis ekipleri uyarılarda bulundu.

Liman dışındaki teknelerin güvenli bölgelere çekilmesi, otomobillerin dere yataklarına park edilmemesi istendi.