Bodrum’da yakalanan suç örgütü lideri tahliye edildi

Muğla’nın Bodrum İlçesinde saklandığı villada polis baskınıyla yakalanıp tutuklanan Avustralyalı organize suç örgütü liderlerinden olan ve Interpol’ün uzun zamandan beri peşinde olduğu Masood Zakariya tahliye edildi. Yabancılar şubesine teslim edilen Zakariya'nın Avustralya’ya iade edileceği öğrenildi.

Özgür CEBE

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İstanbul ve Muğla polisinin geçen Cumartesi günü gerçekleştirdiği ortak operasyonla Avustralyalı organize suç örgütü Alameddine'nin elebaşlarından olan Müslüman asıllı Masood Zakariya Yalıkavak'ta barındığı lüks villaya yapılan baskınla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Zakariya, sahte pasaport kullandığı için “Resmi belgede sahtecilik” suçundan Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Burada ifadesi alınan örgüt elebaşı tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğine sevk edildi.

BAKANLIK ACİL-İVEDİ YAZIŞMA YAPTI

Tutuklanan Zakariya, Mumcular S Tipi Cezaevine gönderildi. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Avustralya resmi makamlarıyla karşılıklı yaptıkları “Acil-İvedi” başlıklı yazışmada, 2021 yılından beri hakkında tutuklama kararı bulunan Masood Zakariya'nın İnterpol tarafından arandığı öğrenildi. Zakariya’nın ‘organize suç örgütü liderliği, cinayete teşebbüs, adam kaçırma, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmak’ suçlarından arandığı belirtildi.

BALIKÇI TEKNESİYLE KAÇARAK TÜRKİYE’YE GELDİ

MİT'in de hakkındaki suçlamalarla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen Masood Zakariya'nın, hakkındaki tutuklama kararını öğrenince yasadışı yollardan 17 Aralık 2021 günü Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek Asya üzerinden Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığı, ardından karayoluyla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği belirlendi.

LÜKS BİR YATLA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYDI

Yalıkavak'ta villa kiralayan Zakariya'nın yanında eşi Azza ile çocukları ve korumalarından oluşan 15 kişinin olduğu belirlendi.

Villada yapılan aramada silah, susturucu ve yüklü miktarda ABD doları da ele geçirildi. Operasyon için Ankara'dan gelen özel bir ekip, baskını yönetti.

Zakariya'nın ailesiyle birlikte önümüzdeki hafta lüks bir yat ile kaçma hazırlığı içinde olduğuna dair yazışmaların da ele geçirildiği belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Tutuklanma kararına karşı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunan Masood Zakariya, Türkiye'de aranan bir zanlı olmadığını, sadece pasaport kanununa muhalefet etmek, resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandığını, bu suça öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümleriyle de serbest bırakılabileceğini belirtti.

İtirazı değerlendiren hakimlik, Masood Zakariya'nın tahliyesine karar verdi. Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine teslim edildi.

Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmaların ardından Masood Zakariya'nın İnterpol nezdinde arandığı için suçluların iadesine ilişkin anlaşma gereği vatandaşı olduğu Avustralya'ya iade edilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

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