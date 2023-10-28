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Bordo bereliler 100. yıl coşkusunu gökyüzüne yansıttı

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptıkları atlayış sonrası gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek "100" sayısını oluşturdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:19 - 28 Ekim 2023 Güncellenme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı askerleri, Cumhuriyet’in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçaktan atlayan Mehmetçikler gökyüzünde bir araya gelip kenetlenerek 100 sayısını oluşturdu. O anları Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı etkinlikleri tüm yurtta coşkuyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı askerler, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce metre yükseklikte uçaktan atlayan Mehmetçikler, gökyüzünde bir araya gelip kenetlenerek 100 sayısını oluşturdu.

BAKANLIK O ANLARI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık paylaşımında, “Asil milletimizin bağrından doğan, her türlü görevi korkusuzca ve profesyonelce yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları,  Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını gökyüzüne nakşeden gösteri uçuşu gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

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