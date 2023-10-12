Boydak için bir ceza talebi daha

Kayseri'de FETÖ/PDY davasında 7 yıl 6 ay hapis cezası çarptırılan tutuklu iş insanı Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada, 'Gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' ve 'azmettirme' suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2018’de başlatılan soruşturma kapsamında iş insanı Mustafa Boydak’ın talimatı ile 2013’de bankada bulunan 2 milyon 698 bin 893 TL’nin, 11 ayrı kişinin hesabına 61 dakika içinde Bankacılık Kanunu’na aykırı şekilde havale edildiği tespit edildi. Bu kapsamda, Boydak Holding ortaklarından Mustafa Boydak ile banka müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 4 kişi hakkında ‘5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na muhalefet’ suçundan dava açıldı.

BDDK AVUKATI DA HAZIR BULUNDU

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Boydak ile diğer tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları salonda yer aldı. Duruşmaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı da hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz sanıkların ‘gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Savcı, Mustafa Boydak için de aynı suça ‘azmettirme’ kapsamında ceza talep etti. 4 sanık için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalaa sonrası sanık avukatları, esasa ilişkin savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, süre verip, duruşmayı erteledi. (DHA)