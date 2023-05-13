Böyle yayın tarihte yok.. Erdoğan 14 kanalda birden konuştu

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 kanalın canlı yayınına çıkarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Televizyon kanallarının dizilerin yerine Erdoğan’ın programını yayınlaması izleyicilerin tepkisine neden oldu.

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Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, 14 ayrı kanalın ortak yayınında 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın birçok kanalda yer alması sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti.

KILIÇDAROĞLU: TÜM KANALLARIN AYNI İÇERİKLE YAYIN YAPTIĞINI GÖREMEYECEKSİNİZ

Erdoğan'ın yayını devam ederken seçim yarışında rakibi CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Millet İttifakı'ın cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

* Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…

“ÇOK SAÇMA BİR SORU”



Erdoğan'a programda “Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur?” sorusu da yöneltildi. “‘Seçimi kaybederseler hükümeti bırakmazlar' yaklaşımını değerlendirmeye bile gereksiz buluyorum” diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Çok saçma bir soru. Bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz Türkiye’de demokratik yolla iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühü ile iktidara geldiysek, milletimiz ola ki farklı bir karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız.

* İstanbul'da belediye başkanlığını CHP aldığı zaman belediye başkanımız buradan çıkmıyoruz dedi mi? Ankara'da arkadaşlarımız ‘Vermeyiz' dediler mi? Bu tür anlayış, yapı CHP'ye aittir. Onlar ‘Vermeyiz' derler. Biz de böyle bir şey söz konusu olamaz.

* Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Cumhur İttifakı, sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Karşımızdakilerden de aynı taahhüdü bekliyoruz. Ancak maalesef CHP tarafı her seçim öncesi ve sonrasında demokrasiye zarar verecek söylemleri yaymayı maharet sanıyor. Sandık demokrasinin namusudur.

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