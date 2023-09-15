Boynundaki kolyeye yıldırım düştü

Ardahan'ın Posof ilçesinin Sarıgül köyündeki yaylada hayvan otlatırken yıldırımın çarpması sonucu Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can adlı gençler yaralandı. Yusuf Can'ın boynundaki zincir kolyenin bulunduğu bölge zarar gördü.

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1 Eylül tarihinde Posof ilçesinin kırsal Sarıgül Mahallesi’nde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Çoban olmadığı için gençlerin sırayla hayvanları otlattığı mahallede Mustafa Can Bilgili ile Yusuf Can inekleri yaylaya götürdü.

Öğleden sonra sağanak başlayınca iki arkadaş, ıslanmamak için açtıkları şemsiyenin altına girdi. Bir süre Bilgili ve Can, üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Yayladaki mahalleliler, olayı fark edip hemen yardım çağırarak sağlık ve jandarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

Baygın bir şekilde bulunan iki arkadaş, acilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi’ne taşındılar. Burada ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra, Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildiler.

İki gün hastanede kalan Bilgili taburcu edilirken, Can’ın boynundaki zincir kolyenin oluşturduğu yara nedeniyle tedavisi devam ediyor.

Lise mezunu olduğunu ve köyünde üniversiteye hazırlandığını söyleyen Yusuf Can, şu ifadeleri kullandı:

-Bu yıl hayvanları otlatacak çoban bulamadık. Köydeki gençler sırayla hayvanları yaylaya götürüp otlatıyordu. Sıra bana ve Mustafa’ya gelmişti. Sabahın erken saatlerinde inekleri otlatmak için yaylaya götürdük.

-Hava kapalıydı ve zaman zaman hafiften yağmur yağıyordu. Saat 15.00 gibi yağış şiddetini artırdı. Islanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.

-Gözümü Erzurum’da açtığımda doktorlar müdahale ediyordu. Şemsiye ile boynumdaki zincir kolye parçalanmış, telefonum da arızalanmış.

-Arkadaşım ayaklarındaki ağrı nedeniyle iki gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Boynumdaki zincir derimi yakmış ve izi çıkmış.

Tedavim bu nedenle uzadı. Kolyeme ne olduğunu bilmiyorum görenler parçalandığını söylüyor. (DHA)